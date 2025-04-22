Учені вважають, що їхнє відкриття може змінити уявлення про формування Сонячної системи.

Ученим нарешті вдалося розгадати одну з найзагадковіших таємниць космосу - чому багаті на вуглець астероїди, які доволі поширені в космосі, майже ніколи не досягають поверхні Землі. Це відкриття може суттєво змінити уявлення про формування Сонячної системи і про те, як основні будівельні блоки могли досягти Землі, пише InterestingEngineering.

Також це відкриття має важливі наслідки для майбутніх досліджень астероїдів і для оцінки загроз від їхнього можливого зіткнення із Землею.

Зазначається, що Сонячна система буквально всіяна вуглецевими астероїдами - як у головному поясі астероїдів, так і ближче до Землі. За оцінками вчених, ці астероїди становлять майже половину всіх метеоритів, що падають на нашу планету. Але серед метеоритів, які вдалося знайти на Землі, вони становлять лише близько 4%.

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Нове дослідження пролило світло на цей феномен. Згідно з новими даними, ці космічні камені можуть руйнуватися ще до того, як досягають атмосфери Землі, поступово стираючись через вплив високих температур під час наближення до Сонця.

"Ми давно підозрювали, що слабкий вуглецевий матеріал не витримує входу в атмосферу. Це дослідження показує, що багато з цих метеороїдів навіть не доходять до атмосфери: вони розпадаються через багаторазове нагрівання під час проходження поблизу Сонця", - пояснив дослідник Школи наук про Землю та планети Університету Кертін і співавтор дослідження Адрієн Девільпуа.

Під час дослідження вчені проаналізували 7 982 траєкторії метеороїдів і 540 потенційних падінь метеоритів, використовуючи дані з 19 мереж спостереження за болідами в 39 країнах.

Видання наголосило, що це відкриття має серйозні наслідки для нашого розуміння походження життя. Учені кажуть, що, попри свою рідкісність на Землі, вуглецеві метеорити мають величезну хімічну цінність.

"Вуглецеві метеорити - це одні з найбільш хімічно первісних матеріалів, які ми можемо вивчати: вони містять воду, органічні молекули та навіть амінокислоти", - сказав доктор Патрік Шобер, дослідник Паризької обсерваторії та провідний автор дослідження.

Дослідники зазначають, що розуміння того, які об’єкти "відсіюються" і чому, є ключем до складання повної картини історії Сонячної системи та умов, які зрештою зробили можливим виникнення життя на Землі.

Дослідження також виявило, що метеороїди, які утворюються внаслідок приливних руйнувань - подій, коли астероїди розпадаються після наближення до планет, - є особливо крихкими й майже ніколи не досягають поверхні Землі в цілісному вигляді.

Раніше УНІАН розповідав, що у NASA заявили про критичну загрозу для Міжнародної космічної станції. Занепокоєння фахівців викликали тріщини і витік повітря на борту станції. Вони закликали збільшити фінансування, щоб полегшити завершення роботи МКС і запобігти незапланованому сходженню МКС з орбіти.

"МКС вступила в найризикованіший період свого існування", - сказав член комісії Річ Вільямс, додавши, що існують "зростаючі ризики" для орбітальної станції.

Група з безпеки також попередила про загрозу аварійного сходження станції з орбіти до того, як буде розгорнуто USDV компанії SpaceX. Це може мати катастрофічні наслідки, оскільки космічна станція обрушиться на населені райони.

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