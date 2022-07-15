Переломний момент настав у 2018 році, коли українська набрала динаміки.

За останні вісім років частка української мови у вакансіях роботодавців зросла в чотири рази, російської – зменшилась втричі.

Про це свідчить дослідження сайту Work.ua. Наразі на сайті з пошуку роботу найбільше вакансій українською мовою – 76%.

У 2015 році вакансії українською мовою складають 16% від загальної кількості вакансій, розміщених на Work.ua, російська – 80%.

Переломний момент настав у 2018 році, коли українська набрала динаміки, а вже у першому півріччі 2022 року досягла відмітки 58%, російська ж зменшилась до 38%. Аналіз даних станом на 30 червня 2022 року показує більш суттєві зміни: українська – 68%, російська – 26%. Примітно, що англійська мова зросла за вісім років у півтора раза – з 3,5% до 5%.

Найбільш українізованим містом був і залишається Львів: у 2015 році – 70% вакансій рідною мовою, у 2022 році – 86%, у червні – 92%. При цьому найбільшу динаміку українізації у 15 разів показав Харків: у 2015 році – 3%, у червні 2022 року – 45%.

Станом на зараз найбільше вакансій українською мовою – 76% розміщено в категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки", російською – 30% у категорії "Продаж, закупівля", іноземними мовами – 25% англійською мовою та 2% іншими мовами в категорії "IT, комп’ютери, інтернет".

На рішення шукачів щодо відгуку на вакансію українською мовою суттєво вплине набуття чинності частини другої та шостої статті 27 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зазначають у Work.ua.

З 16 липня 2022 року набирають чинності окремі норми, які стосуються використання мови в мережі Інтернет. До того ж Уповноважений із захисту державної мови зможе накладати стягнення на фізичних осіб за порушення закону.

Раніше повідомлялося, що попит на ринку праці в Україні переважає пропозицію, а зарплати, порівняно з довоєнним періодом, впевнено знижуються.

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