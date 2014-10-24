Через півроку після анексії Криму СБУ завела справу проти Аксьонова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«СБУ працює серйозно в кримінальних провадженнях, пов’язаних з сепаратизмом, із заявами про зміну територіальної цілісності або по зазіханню на конституційний лад, тому жоден народний депутат, який зараз ще не притягнутий до відповідальності або підозру йому не вручено через депутатський імунітет, після виборів, я сподіваюсь, навіть якщо (такі депутати) і пройдуть у Верховну Раду, то ми будемо звертатись на зняття недоторканості і в рамках справ по сепаратизму будуть вручені підозри і проводитись робота по документуванню», - заявив Наливайченко.

«Всі, хто закликав про створення парламентів, мають нести кримінальну відповідальність за нашим законодавством», - наголосив він.

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«Я можу доповісти щодо тих, хто не мають вже імунітету, 21 жовтня наше Головне слідче управління відкрило кримінальне провадження за статтею 109 та 110 ККУ, це зазіхання на конституційний лад та заклики до насильницької зміни конституційного ладу, щодо Аксьонова, Константінова та інших посадових осіб, які за попередньою змовою вчинили цей злочин на території України і стосовно них розслідується кримінальне провадження», - підкреслив Наливайченко.