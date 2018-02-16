В Україні набрав чинності закон про використання спортивної зброї

Купляти, перевозити і використовувати спортивну зброю тепер можуть суб’єкти сфери спорту, що займаються розвитком відповідних видів спорту.

В Україні набрав чинності закон № 2273-VIII «Про внесення змін до закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо уточнення деяких положень)», ухвалений парламентом у січні.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Напередодні, 15 лютого, документ був опублікований в газеті Верховної Ради «Голос України».

Читайте такожКлімкін відреагував на відмову угорської громади від консультацій щодо закону про освіту

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо уточнення деяких положень)» (реєстраційний номер 6120).

Законом визначено, що спортивна зброя — це вогнепальна (крім бойової) чи пневматична стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, що призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовано в правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні.

Документом закріплено, що придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї.

13 лютого на сайті парламенту повідомлялось, що закон підписано президентом України Петром Порошенком.