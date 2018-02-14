Порошенко підписав закон про використання спортивної зброї

Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту.

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень)", ухвалений парламентом у січні.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Так, у графі проходження документу вказано, що 13 лютого закон повернуто з підписом президента.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень)" (реєстраційний номер 6120).

Законом визначено, що спортивна зброя — це вогнепальна (крім бойової) чи пневматична стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, що призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовано в правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні.

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Документом закріплено, що придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї.