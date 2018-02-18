У Києві відновлено роботу метро
Сьогодні, 18 лютого, у Києві понад півтори години були закриті 6 станцій метро – "Площа Льва Толстого", "Університет", "Театральна", "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Все через повідомлення про замінування.
Наразі з'явилася інформація від Київського метрополітену – повідомили, що після перевірки відкрито всі попередньо зачинені станції метро.
"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.
Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 18, 2018
Метро працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, до поліції Києва зателефонував анонім: чоловік розповів, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на 6 станціях метро. Для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Проводилася евакуація людей.