У центрі Києва закрили всі станції метро, поліція перевіряє інформацію про замінування (фото)

Проводиться евакуація, а станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» зачинені на вхід та вихід.

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування шести станцій метрополітену - «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«У чергову частину зателефонував анонім: чоловік розповів, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на п’яти станціях метро. Для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Працюють поліцейські метрополітену. Проводиться евакуація. Станції зачинені на вхід та вихід», - йдеться в повідомленні.

Повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

«Правоохоронці перевіряють підземку та встановлюють особу аноніма», - говориться в повідомленні.

Читайте також"До свиданья наш ласковый Миша": соцмережі бурхливо обговорюють вигнання Саакашвілі з України"По гучномовцю оголошують, що станція "Університет" закрита з технічних причин", - розповів кореспондент ТСН Іван Гребенюк.

Зазначимо, закриття станції, на якій зазвичай виходили учасники маршу лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, збіглося у часі з початком акції.

Біля станції "Університет" перебувають машини швидкої, поліції та пожежної служби.

Наразі невідомо, коли станції відкриють для пасажирів.

Нагадаємо, раніше представники "Руху нових сил" заявили, що 18 лютого на Майдані Незалежності у Києві оголосять "рішення про відставку" Петра Порошенка з поста президента України та анонсували мітинги по всій країні.