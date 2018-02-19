У Харкові відбулося засідання суду щодо кривавої ДТП із шістьма жертвами (відео)

На засіданні суду присутні обоє фігурантів справи: Олена Зайцева та Геннадій Дронов.

У Харкові відбувається перше судове засідання по суті у справі про смертельну резонансну ДТП, що сталася минулої осені.

На лаві підсудних - обидва водії, підозрювані у трагедії:Олена Зайцева та Геннадій Дронов.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.