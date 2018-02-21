Міжнародний день рідної мови: перевір, чи добре ти знаєш рідковживані українські слова (відео)

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови.

У Міжнародний день рідної мови пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте українську. Чи знаєте ви, що дженджуристий - це легковажний, а легіт - приємний вітерець? Якщо так, то, можливо, здогадаєтеся, що означають і ці рідковживані слова - серпанок, талан, джерегеля? Подивіться відео і перевірте себе!

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