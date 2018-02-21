Міжнародний день рідної мови: перевір, чи добре ти знаєш рідковживані українські слова (відео)
14:41, 21 лютого 2018Суспільство
1236 0
21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови.
Международный день родного языка: проверь, хорошо ли ты знаешь редко употребляемые украинские слова
У Міжнародний день рідної мови пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте українську. Чи знаєте ви, що дженджуристий - це легковажний, а легіт - приємний вітерець? Якщо так, то, можливо, здогадаєтеся, що означають і ці рідковживані слова - серпанок, талан, джерегеля? Подивіться відео і перевірте себе!
Читайте також«Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики»: найкумедніші ляпи українських політиків (відео)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter