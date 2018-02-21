Викриту після роздягання жінок у суді Києва активістку Femen відпустили (відео)

За словами активістки Femen, в її телефоні після затримання "порпалися".

Поліція Києва відпустила активістку Femen, яку затримали на вході в Оболонський суд у справі про держзраду Віктора Януковича.

Читайте такожПорошенко пояснив, чому особисто не приїхав на допит у справі Януковича (відео)

Активістка, яку звати Софія, розповіла, що її після затримання привезли в Оболонський райвідділок поліції, передає "Страна".

"Весь час обіцяли, що ось-ось випустять. Можливо, чекали ще когось. Забрали мій телефон, порпалися в ньому, можливо, шукали контакти. А потім все-таки відпустили", - стверджує вона.

Як повідомляв УНІАН, перед початком судового засідання, на якому Порошенко виступав як свідок, на вході до суду у жінок просили розстебнути верхній одяг. Таким чином і була виявлена активістка.