Викриту після роздягання жінок у суді Києва активістку Femen відпустили (відео)

16:34, 21 лютого 2018
Суспільство
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Активістку Femen відпустили / Скріншот

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Активістка, яку звати Софія, розповіла, що її після затримання привезли в Оболонський райвідділок поліції, передає "Страна".

"Весь час обіцяли, що ось-ось випустять. Можливо, чекали ще когось. Забрали мій телефон, порпалися в ньому, можливо, шукали контакти. А потім все-таки відпустили", - стверджує вона.

Як повідомляв УНІАН, перед початком судового засідання, на якому Порошенко виступав як свідок, на вході до суду у жінок просили розстебнути верхній одяг. Таким чином і була виявлена активістка.

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Теги: #суд над Януковичем#активістка Femen#роздягання жінок