"У жіночого роду є такий предмет, як дві цицьки": в Оболонському суді Києва поліція змусила жінок роздягатися (відео)

У будівлі суду поблизу вбиральні чергує жінка-поліцейський.

Заходи з охорони Оболонського районного суду Києва сьогодні проходять в дещо незвичній формі: окрім традиційного прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, наплічників тощо, зокрема журналісток жінки-поліцейські просять розстебнути два верхніх гудзики верхнього одягу.

Кореспондент УНІАН став свідком такого огляду його колеги - журналістки.

Читайте такожУ захисту Януковича є до Порошенка понад 200 питаньПри цьому жінки-поліцейські не пояснюють причини такого зовнішнього огляду саме відвідувачок суду.

У соцмережах журналісти повідомляють, що у жінок на грудях шукали написи, як у Femen.

Крім того, в будівлі суду поблизу вбиральні чергує жінка-поліцейський. У цілому у приміщенні суду присутні жінки-поліцейські, чого раніше в суді не спостерігалося. Вони не зізнаються, чому несуть сьогодні службу в приміщенні суду.

За інформацією видання "Страна", на вході до суду у всіх жінок просили розстебнути верхній одяг. Так була виявлена активістка Femen, яку забрали до райвідділку поліції.

Водночас, перевірки жінок продовжилися й на 5 поверсі суду. Всіх жінок-блондинок заводять у туалет і змушують роздягатися - знімати светри, сорочки та сукні. Мабуть, шукають спільниць Femen, припускає видання.

Але на цьому справа не закінчується. Уже перед входом до самої зали засідань також стоїть рамка і перед нею є порожня кімната. Там дівчат оглядають ще раз, додали у "Стране".

Про такий огляд розповіла й журналістка проекту "Схеми: корупція в деталях" Валерія Єгошина на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина переказала діалог зі співробітником поліції:

"- Дівчино, стійте, розстебніть пальто.

- Навіщо?

- Мені потрібно вас оглянути.

- На предмет чого?

- На вас є одяг?

- Звичайно, є, мороз на вулиці!

- Покажіть!

- Ось! Светр!

- Добре.

- А чому чоловіків не оглядаєте?

- "У жіночого роду є такий предмет, як дві цицьки".

Як відомо, сьогодні, 21 лютого, колегія суддів Оболонського райсуду Києва проведе допит як свідка президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Допит буде проведено через систему відеоконференцзв'язку.