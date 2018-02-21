Під Дніпром жителі перекрили трасу на захист децентралізації

Місцеві жителі стверджують, що депутат Ради блокує проведення перших виборів депутатів ОТГ і відповідних виборів сільських, селищних, міських голів.

21 лютого в 11:00 у центрі села Вільне у Новомосковському районі Дніпропетровської області жителі селищ Гвардійського та Черкаського перекрили трасу Харків - Сімферополь на захист створення Черкаської об'єднаної територіальної громади, яка повинна функціонувати згідно із Законом "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

За словами одного з жителів регіону Андрія Гельмеля, депутат Верховної Ради Вадим Нестеренко блокує створення Черкаської громади, всіляко гальмуючи проведення перших виборів депутатів ОТГ і відповідних виборів сільських, селищних, міських голів. Про це Інформатору повідомили мешканці району.

Кілька десятків мешканців перекрили ділянку траси Харків — Сімферополь, щоб привернути увагу до своєї проблеми. Місце мітингу охороняють співробітники поліції, а автомобілям доводиться розвертатися і об'їжджати цю ділянку дороги. На гаслах учасників мітингу написані заклики з вимогою провести заплановані вибори в ОТГ, звернення до Президента з проханням почути жителів та інші. Протестуючі сподіваються, що їм вдасться привернути увагу до своєї проблеми.