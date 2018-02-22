За прикладом Києва: Розенко закликав Польщу відновити зруйновані українські пам'ятники

Також українська сторона прохає Польщу забезпечити належний захист українських пам'ятників в Польщі.

Віце-прем'єр-міністр України, представник України в спільній українсько-польській комісії з історичних питань Павло Розенко заявляє, що Україна прохає Польщу відновити зруйновані українські пам'ятники в цій країні, наслідувавши приклад української сторони, яка розслідує будь-які акти вандалізму по відношенню до польських пам'ятників в Україні, та відновлює їх.

Про це віце-прем'єр сказав в ефірі «5 каналу».

Він нагадав, що у 2017 році було зафіксовано 15 фактів плюндрування і вандалізму на могилах українців та пам'ятних місць і пам'ятників, присвячених українцям.

"Із цих 15 випадків було два випадки, в які втрутилася безпосередньо українська держава і це фактично було відновлено нами, але на сьогоднішній день є 8 зруйнованих пам'ятників, які до цього часу не відновлено, і жодних дій з ними фактично не відбувається", - заявив Розенко.

При цьому, віце-прем'єр підкреслив, що українська сторона не заперечує, що в Україні відбувається такі самі провокативні дії.

"Ми чудово розуміємо, що більшість цих випадків - це все-таки, спецоперації сусідньої для нас країни, спільного нашого ворога, Російської Федерації тощо, але всі сплюндровані пам'ятники... коли ці дії були здійснені на території України, вони всі відновлені українською державою. Всі до єдиного", - наголосив Розенко.

"І тому, ще раз кажу, ми не вимагаємо від Польщі щось надзвичайного. Ми просимо такого ж самого ставлення до українських пам'ятників, як і ми маємо повагу і увагу до польських пам'ятників, незважаючи на їх статус", - заявив віце-прем'єр.

Також він прокоментував повідомлення у ЗМІ, в тому числі польських, що частина сплюндрованих на території Польщі не є легальною.

Читайте такожНа Львівщині розбили пам'ятну табличку польському королю

"Я вам хочу сказати, і польська сторона це чудово знає, і ми їм ще раз теж наголосили про те, що 95% польських пам'ятників в Україні є незаконними, або встановлені, або не узаконена їхня правова основа. Але це не означає, що ми за них не відповідаємо, і у випадку їх руйнувань ми не здійснюємо жодних кроків. Ми їх охороняємо і ми їх відновлюємо", - наголосив Розенко.

Також він заявив, що українська сторона проводить розслідування, коли мова йде про акти вандалізму незважаючи на статус пам'ятників, легальний чи не легальний.

"Ми абсолютно чітко вимагаємо, просимо польську сторону незалежно від статусу пам'ятників, забезпечити належний захист або їх відновлення у випадку їх пошкодження або вандалізм", - наголосив віце-прем'єр.

Також він сказав, що на засіданні українсько-польської комісії з історичних питань у Варшаві польській стороні було передано конкретний перелік 8 зруйнованих пам'ятників, 2 з яких були легальними на території Польщі.

"Ми попросили польську сторону здійснити реальні кроки щодо відновлення цих пам'ятників", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали.

За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений".

Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника воїнам УПА було здійснено законно.

Разом з тим в МЗС України назвали провокацією руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі.