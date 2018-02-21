Клімкін заявив про готовність вшанувати пам'ять польських жертв на Волині

Глава МЗС звернувся до польської сторони із зустрічним запитанням, чи готова вона вшанувати пам'ять розстріляних поляками українців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що готовий вшанувати пам'ять польських жертв на Волині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном.

За словами Клімкіна, останні переговори віце-прем'єрів України Павла Розенка та Польщі Пйотра Ґлінського «були дуже складними, але конструктивними».

Читайте такожПрезидент Польщі очікує від України конкретних кроків щодо ексгумації поляків«Те, що сьогодні відбувається в Польщі, - це бажання шляхом прийняття так званих меморіальних законів створити особливе сприйняття свого минулого, представити себе, якщо хочете білішими і пухнастішими, ніж інші. Так не буває», - сказав глава МЗС.

«У нас є минуле, яке мало дуже позитивні моменти і сторони, і дуже трагічні сторінки. Це сторіччя, коли ми жили і розвивалися разом. Це минуле не можна переписати шляхом прийняття законів. Це минуле можна збагнути і осягнути тільки шляхом історичного діалогу», - переконаний Клімкін.

«Ми за цей історичний діалог. Ми за те, щоб хоча би зрозуміти позицію один одного. Як я завжди кажу нашим польським друзям, я наголошую, що цей діалог має вестися саме з друзями», - зауважив міністр.

«Я готовий визнати вину окремих представників України або загонів в тому, що вони побили поляків на Волині, а ви готові це саме зробити? Я готовий схилити коліно перед жертвами польської національності, а ви готові? Ось зараз, 3 березня, буде трагічна річниця в селі Павлокоми, де розстріляні сотні українців, включаючи дітей, включаючи людей похилого віку», - зазначив Клімкін.

Він додав, що пам'ять та її сприйняття можуть бути або спільними, або «ми будемо грати в політичні ігри, намагаючись побудувати свою власну історичну реальність шляхом законів».

«І я вважаю, що відповідальність, політична відповідальність полягає в тому, щоб зрозуміти один одного і знайти шанс разом будувати спільне мабутнє», - додав глава української дипломатії.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2017 року президент Польщі Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.