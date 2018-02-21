Клімкін заявив про готовність вшанувати пам'ять польських жертв на Волині

13:39, 21 лютого 2018
Політика
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Минуле не можна переписати шляхом прийняття законів / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном.

За словами Клімкіна, останні переговори віце-прем'єрів України Павла Розенка та Польщі Пйотра Ґлінського «були дуже складними, але конструктивними».

Читайте такожПрезидент Польщі очікує від України конкретних кроків щодо ексгумації поляків«Те, що сьогодні відбувається в Польщі, - це бажання шляхом прийняття так званих меморіальних законів створити особливе сприйняття свого минулого, представити себе, якщо хочете білішими і пухнастішими, ніж інші. Так не буває», - сказав глава МЗС.

«У нас є минуле, яке мало дуже позитивні моменти і сторони, і дуже трагічні сторінки. Це сторіччя, коли ми жили і розвивалися разом. Це минуле не можна переписати шляхом прийняття законів. Це минуле можна збагнути і осягнути тільки шляхом історичного діалогу», - переконаний Клімкін.

«Ми за цей історичний діалог. Ми за те, щоб хоча би зрозуміти позицію один одного. Як я завжди кажу нашим польським друзям, я наголошую, що цей діалог має вестися саме з друзями», - зауважив міністр.

«Я готовий визнати вину окремих представників України або загонів в тому, що вони побили поляків на Волині, а ви готові це саме зробити? Я готовий схилити коліно перед жертвами польської національності, а ви готові? Ось зараз, 3 березня, буде трагічна річниця в селі Павлокоми, де розстріляні сотні українців, включаючи дітей, включаючи людей похилого віку», - зазначив Клімкін.

Він додав, що пам'ять та її сприйняття можуть бути або спільними, або «ми будемо грати в політичні ігри, намагаючись побудувати свою власну історичну реальність шляхом законів».

«І я вважаю, що відповідальність, політична відповідальність полягає в тому, щоб зрозуміти один одного і знайти шанс разом будувати спільне мабутнє», - додав глава української дипломатії.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2017 року президент Польщі Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

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Теги: #Павло Клімкін#Україна та Польща