У Львові остаточно вирішили демонтувати стелу радянського Монумента слави

Терміни демонтажу в рішенні виконавчого комітету Львівської міськради не вказані.

Львівська міська рада ухвалила рішення про демонтаж 30-метрового пілону Монументу Слави, який входить до складу скульптурного ансамблю «Меморіал бойової слави Радянських збройних сил», на вул. Стрийській у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 23 лютого, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Також, на виконкомі було ухвалено рішення про оголошення міжнародного архітектурного конкурсу на облаштування простору, де зараз розташований Монумент слави.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, у 2016 році була створена комісія, яка провела обстеження монументу і визнала 30-метровий пілон аварійним.

«Сьогоднішнім рішенням визначено Галицьку районну адміністрацію замовником проведення першочергових протиаварійних робіт Монументу слави. Зокрема, ми говоримо про стелу заввишки 30 метрів, де було виявлено гостро аварійні елементи. З 26 лютого Галицька райадміністрація має розпочати юридичну процедуру реалізації цього рішення, щоб провести усі роботи найближчим часом з подальшою передачею основних елементів до музею «Територія терору», - зазначив Москаленко.

Терміни демонтажу в рішенні не вказані.

Читайте також"Пам'ятник окупантам": у Львові пошкодили Монумент Слави (фото, відео)Також, за словами Москаленка, буде проведено містобудівний аналіз і оголошено міжнародний архітектурний конкурс на облаштування простору, де на даний час розташовується Монумент слави.

За його словами, доля інших елементів Монументу слави буде розглядатися на засіданнях робочої групи.

Довідка УНІАН. Монумент слави складається з трьох елементів: 30-метрового бетонного пілона (стовпа), облицьованого гранітною плиткою і барельєфами, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели з кованої міді. Центр архітектурного ансамблю складає скульптурна група з фігур радянського воїна і «Батьківщини-матері».

Фахівці Українського інституту національної пам’яті повідомили, що Монумент слави є пам’ятником, присвяченим опору та вигнанню нацистських окупантів з України, а тому, відповідно до закону, не є символікою комуністичного тоталітарного режиму та не підлягає обов’язковому демонтажу.