У Маріуполі через холоди люди опалювали квартиру буржуйкою

Як пише 0629, близько 11-ї години дня до будинку 75 по вулиці Купріна під'їхала пожежна машина. Співробітники ДСНС почали шукати джерело загоряння, для гасіння якого їх викликали мешканці. Як з'ясувалося, причиною виклику виявилася розтоплена буржуйка в одній з квартир на другому поверсі висотки. Пильні сусіди з третього поверху сприйняли дим з вікна знизу за пожежу та викликали пожежний загін.

Співробітники ДСНС, за словами мешканців будинку, попередили людей, що розтопили буржуйку, про вжиття заходів.

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За словами мешканців, температура в житлових приміщеннях в середньому 15-17 градусів з включеним опаленням, тому люди почали обігріватися додатковим джерелом тепла.