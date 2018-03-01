В Одесі через негоду заняття в школах скасовано до 5 березня

В Одесі зберігаються складні погодні умови: сьогодні прогнозується сильний сніг, пориви вітру.

В Одесі у зв'язку з несприятливими погодними умовами заняття в школах і дитсадках скасовано до 2 березня включно; відновити повноцінну роботу планується з понеділка, 5 березня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії, у зв'язку з триваючими морозом, снігом, сильним поривчастим вітром 1 березня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) виконавчого комітету Одеської міськради прийнято рішення скасувати заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста Одеси до 2 березня включно.

Крім того, як зазначила директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, у зв'язку з тим, що субота, 3 березня, офіційно є робочим днем, департамент рекомендуватиме директорам шкіл перенести заняття з 3 березня на 17 березня.

Зазначається, що в дитячих садках продовжують працювати чергові групи, які беруть дітей у разі потреби. За інформацією департаменту освіти і науки міськради, чергові групи в дошкільних закладах відвідують від 7 до 10% вихованців.

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У прес-службі додали, що комунальні служби міста в цілодобовому режимі ведуть роботи з прибирання снігу. Близько 3 тисяч співробітників комунальних служб беруть участь у розчищенні доріг, тротуарів та зупиночних комплексів від снігу. Також виконується посипання піщано-сольовою сумішшю, щоб уникнути утворення намерзлого льоду.

«Вночі в роботах з розчищення снігу було задіяно 109 одиниць техніки КП «Міські дороги», в тому числі залученої, а також 22 одиниці спецтехніки КП «ЖКС», використано 1100 тонн піщано-сольової суміші», - заявили в прес-службі.

На сьогодні висота снігового покриву в місті становить 15 см, місцями досягаючи 30 см і більше. З 27 лютого по 1 березня випало 38 мм опадів, що становить 93% місячної норми (41 мм).

Сьогодні в Одесі зберігаються складні погодні умови: прогнозується сильний сніг, пориви північно-західного вітру 25-27 м/с.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в Одесі було прийнято рішення у зв'язку з погіршенням погодних умов роботу шкіл та дитсадків призупинити до 1 березня включно.