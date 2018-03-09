У Харкові вшанували пам'ять Тараса Шевченка (фото)

Під час заходу звучали пісні на вірші поета.

Заходи з нагоди 204-ї річниці з дня народження видатного українського поета і мислителя пройшли біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові.

Перший заступник голови Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Марк Беккер і заступник голови ОДА Анатолій Бабічев разом з керівництвом апарату та структурних підрозділів обласної адміністрації, представниками обласної та міської рад, духовенством, громадськістю і студентами поклали квіти до монумента Кобзарю в саду імені Тараса Шевченка.

Під час заходу звучали пісні на вірші поета "Реве та стогне Дніпр широкий" і ""Думи мої, Думи мої".