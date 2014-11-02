На Луганщині українцям видають "документи" із "пропискою" у Ростовській області

В одному з шахтарських міст на півдні Луганської області бойовики "ЛНР" почали видавати місцевим мешканцям свідоцтва про шлюб або народження власного виробництва, пише ТСН.

Як повідомили очевидці, на папірцях місцем народження або одруження вказується не Луганська область, а російська Ростовська.

Читайте такожНа схід України завезли російські рублі та паспорти для "ДНР" і "ЛНР" - радник АваковаНагадаємо, на псевдовиборах в окупованому Донбасі за голос громадянам пропонують придбати мішок овочів по ціні за одну гривню.