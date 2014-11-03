В Луганську через обстріли без опалення залишається ще половина будинків

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, головною проблемою в питанні запуску котельних є нестабільна подача електроенергії і води. Відключення котельних від енергоносіїв і, відповідно, зупинка подачі теплоносія збільшує кількість проривів на теплотрасах. На даний момент аварійні бригади проводять роботи з ліквідації близько 100 проривів.

Збройні зіткнення, що продовжуються на території області, знову стали причиною зупинки одного із заміських водогонів. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень. Компанія «Луганськвода» продовжує видобування води із власних свердловин.

Також завершується робота з відновлення підстанції, що дозволить подати електрику на котельну «Східна», в житлові будинки по вулиці Суходольська. Через збільшення кількості підключених до системи абонентів відбувається перевантаження систем, тому в місті почастішали аварійні відключення світла.

КП «Луганський центр утилізації відходів» продовжує планомірну роботу з нормалізації санітарного стану. У минулі вихідні 11 сміттєвозів вийшли на маршрути.

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У місті стабільно працюють установи охорони здоров'я і освіти. Зокрема, на сьогодні в стаціонарах лікувальних установ перебувають 560 пацієнтів. За останній час проведено 149 операцій.

Школярі Луганська зараз на канікулах. У місті працюють 45 дитячих садків, планується відкриття ще 3-х.

Окрім цього, зазначається, що в Луганську почалася виплата ще трьох видів соціальної допомоги: самотнім матерям, малозабезпеченим і сім'ям з прийомними дітьми.

Крім того, повідомляється, що луганці, які не змогли одержати соціальні карти у минулі вихідні, одержать їх пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську на ранок понеділка, 27 жовтня, працювали 43 котельні, теплоносій подавався у 110 з понад 1 тис. житлових будинків, опалювалися 28 лікувальних установ, 10 установ освіти і БК імені Леніна.