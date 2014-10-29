Москаль пригрозив відправити мера Сєвєродонецька в зону АТО, якщо в місті не буде опалення

Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

«Кричуща бездіяльність міських служб Сєвєродонецька — це справжній саботаж. Тому попереджую, якщо протягом доби в місті не буде подано тепло в повному обсязі, я особисто через військкомат відправлю міського голову Казакова на передову», - заявив Москаль.

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Раніше повідомлялось, що опалення нарешті дали всім киянам. Станом на ранок 29 жовтня всі будинки комунальної власності підключені до систем централізованого теплопостачання.