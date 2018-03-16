Оркестр з Харкова зіграв хіти гурту Depeche Mode у власному аранжуванні (відео)

Нині музиканти збираються в тур по Прибалтиці та Білорусі. Пізніше готують концерти і в Україні.

Харківський оркестр під назвою "Прайм оркестра" взяв участь у акції, яку оголосив легендарний гурт Depeche Mode, і зіграв їхні хіти у власному аранжуванні.

Як ідеться в сюжеті ТСН, серед усіх учасників флешмобу, Depeche Mode саме українські кавер-версії власних пісень назвали одними з найкращих. "Прайм оркестра" існує чотири роки. Як самі заявляють, від інших відрізняються тим, що у своєму виконанні поєднують класичний оркестр з рок-бендом та діджеєм.

Читайте такожDepeche Mode може отримати місце в легендарному Залі слави рок-н-ролу

Шанувальників, запевняють, їм вистачає. Нині музиканти збираються в тур по Прибалтиці та Білорусі. Пізніше готують концерти і в Україні. А от мрія оркестру - зіграти на одній сцені з своїми кумирами Depeche Mode.

Як повідомляв УНІАН, у Facebook легендарного британського колективу Depeche Mode з'явилися треки харківського оркестру Prime Orchestra. Акція під назвою Facebook Fan Takeover проходить вже майже рік. У ній беруть участь групи, ансамблі, музиканти, фотографи і творчі люди з усього світу, які пов'язують свою творчість з Depeche Mode.