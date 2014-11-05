ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до півтисячі чоловік

Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає ТАСС.

"Наша місія включає в себе 260 спостерігачів в Україні, з них 130 на території Донецької і Луганської областей. До кінця року ми плануємо збільшити її до 500 осіб", - сказав заступник голови місії, зазначивши, що з них 350 спостерігачів планується направити в самопроголошені «ДНР» і «ЛНР».

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"Наш мандат триватиме до 21 березня 2015 року", - додав Хуг.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньер сьогодні відвідує спеціальну моніторингову місію (СММ) в Україні. Зараз проходить обговорення діяльності та проблем моніторингової місії.