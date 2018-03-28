Українці все частіше купують квитки смартфонами

17:03, 28 березня 2018
Суспільство
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НК

Електронний квиток на будь-які залізничні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування. За даними статистики, у 2018 році частка квитків, придбаних через сервіси ПриватБанку, склала 14% від всіх проданих квитків «Укрзалізниці».

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