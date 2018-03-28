Українці все частіше купують квитки смартфонами

За неповні три місяці 2018 року за допомогою мобільного банку Приват24 квитки на поїзд придбали понад 680 тисяч українців. Як повідомив ПриватБанк, серед них більше ніж 5 тисяч людей вже отримали березневі кешбеки на суму 283 тис грн.

Нагадаємо, у березні мобільний банк Privat24 повертає 10% вартості будь яких залізничних квитків, якщо купівля була оплачена карткою Mastercard. Отримати гарантований кешбек у розмірі 10% від вартості залізничних квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard. Електронний квиток на будь-які залізничні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування. За даними статистики, у 2018 році частка квитків, придбаних через сервіси ПриватБанку, склала 14% від всіх проданих квитків «Укрзалізниці».

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