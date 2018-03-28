Українці все частіше купують квитки смартфонами
17:03, 28 березня 2018Суспільство
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За неповні три місяці 2018 року за допомогою мобільного банку Приват24 квитки на поїзд придбали понад 680 тисяч українців. Як повідомив ПриватБанк, серед них більше ніж 5 тисяч людей вже отримали березневі кешбеки на суму 283 тис грн.
Нагадаємо, у березні мобільний банк Privat24 повертає 10% вартості будь яких залізничних квитків, якщо купівля була оплачена карткою Mastercard. Отримати гарантований кешбек у розмірі 10% від вартості залізничних квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard.
Електронний квиток на будь-які залізничні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування. За даними статистики, у 2018 році частка квитків, придбаних через сервіси ПриватБанку, склала 14% від всіх проданих квитків «Укрзалізниці».
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