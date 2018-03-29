Навчений - значить озброєний: як правильно діяти під час пожежі (відео)

Якщо ви запідозрили пожежу, у першу чергу необхідно викликати рятувальників за номером 101.

Під час пожежі у російському Кемерові загинули десятки людей. Ми розкажемо вам, що необхідно робити під час виникнення пожежі, щоб уникнути подібних трагедій.

Якщо ви помітили запах горіння, дим, вогонь, збої в електриці, одразу необхідно викликати пожежну службу за номером 101. Оцінити розміри пожежі, якщо це можливо: якщо площа загоряння невелика, спробувати погасити його самостійно; в іншому випадку – швидко покинути приміщення.

Необхідно сповістити людей, допомогти вийти дітям, пенсіонерам, інвалідам, в жодному разі не користуватися ліфтом. За необхідності, надати першу допомогу постраждалим у пожежі. У разі задимлення шляхів евакуації дихати через вологу тканину, пересуватися, пригинаючись до підлоги.

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Якщо покинути приміщення неможливо – закрити вікна і двері, пригнутися до підлоги. Намагатися привертати увагу людей через скло. І головне – зберігати спокій, у більшості випадків саме паніка заважає людям врятуватись. Запам'ятайте ці правила самі, розкажіть про них рідним та навчіть дітей.