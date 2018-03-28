"Хвилин 15 чекали допомоги": мешканець Кемерова розповів, як дивом вижив при пожежі

Михайло Трусов вижив при пожежі, але втратив двох маленьких дочок.

32-річний Михайло Трусов розповів, як дивом вижив при пожежі, але втратив двох маленьких дочок.

Його розповідь наводить агентство "РИА Новости".

Михайло — власник невеликої компанії з надання IT-послуг. В той трагічний день він вирішив сходити з дітьми в кіно — подивитися мультфільм, його дружина залишилася вдома.

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Пожежа почалася, коли глядачі були в залі. "Там було 30-40 людей", — згадує чоловік. Люди відчули дим, підійшли до дверей, але вийти не змогли. Про те, що пожежа серйозна і потрібно терміново йти, їх не попередили.

"Весь зал сидів, чекав допомоги. Хвилин 15 чекали. Потім вже вирішили, що годі чекати, треба намагатися вибиратися", — згадує чоловік.

Глядачі відірвали замок з запасного виходу, але боялися виходити, тому що за дверима вже були вогонь і дим. Михайло виглянув із залу, щоб пройти або покликати на допомогу, але тут же втратив свідомість. "Там залишився лежати, слава богу, хтось мене підібрав. Мабуть, телефон впав ліхтариком догори, і мене побачили. Це на рівні дива, що мене витягли. А в швидкої думав, що не доїду. Вже тут мені прочистили легені, я почав дихати", — згадує Михайло.

Зараз його стан вже краще, підтвердив журналістам головний лікар Обласної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги імені М. А. Подгорбунського Андрій Іванов. Чоловік отримує також психологічну допомогу.

За припущенням Михайла, із залу ніхто більше не вибрався.

Всього в кемеровській ОКБ залишаються 11 пацієнтів, у тому числі підліток.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерова відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.