Суд відклав обрання запобіжного заходу активісту Майдану Бубенчику

Адвокат Бубенчика заявив відвід судді Підпалому через те, що той дав недостатньо часу для ознайомлення зі справою.

У судовому засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивствах «беркутівців» активісту Майдану Івану Бубенчику, оголошено перерву на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення тригодинної перерви у судовому засіданні адвокат Ігор Коржук заявив, що виділених йому трьох годин для ознайомлення з матеріалами справи недостатньо.

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У свою чергу прокурор Ігор Земсков зазначив, що часу адвокату було достатньо для ознайомлення з 5 листами клопотання про обрання запобіжного заходу.

Після цього адвокат заявив відвід слідчому судді В’ячеславу Підпалому, який, у свою чергу, оголосив перерву у судовому засіданні на невизначений термін.

Під судом після перерви зібралися активісти, що підтримати підозрюваного. Серед них представники «Національних дружин», керівник Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Також прийшли народні депутати України Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Володимир Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством. Також Донський заявив, що прокуратура вимагатиме від суду обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до сьогодні підозр нікому не оголошували.