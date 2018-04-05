Українське село - складне місце: американський підприємець розповів про життя в селі

Бажаючим розширити горизонти і винести свої уроки, він радить трохи пожити в українському селі.

Прийнято вважати, що гроші вирішують проблеми і спрощують життя, проте, як тільки людина стає заможною, вакуум заповнюють нові проблеми.

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Про це в матеріалі журналу "Новое время" розповідає американський підприємець Пітер Сантенелло, який минулого літа жив у селі Осипенко, в 20 км від Бердянська.

Він наводить приклад, що нещодавно був у Лондоні і розмовляв з чоловіком, у якого були складнощі з тим, як припаркувати біля будинку два Lamborghini і один Range Rover, які йому належать. "І хоча більшості ця проблема здалася б дрібницею, для нього все було серйозно. Це поглинало всі його думки", - зазначає автор. Проблеми української сільської родини оберталися навколо скорочення державою субсидії на електроенергію і придбання достатньої кількості гусей до початку зими. "І хоча проблеми мого знайомого і сім'ї з українського села кардинально відрізнялися, не впевнений, що зміг би сказати, хто з них був сильніше стурбований власною ситуацією", - підкреслює він.

Також він повідомляє, що сім'я, з якою провів час, була влаштована краще всіх з тих, за ким він коли-небудь спостерігав. "Через скрутне фінансове становище вони покладались один на одного, більше потребували один одного і робили більше справ разом... В цій сімейній структурі була проста і багата краса, для якої гроші не були обов'язковою складовою. А от час і потреба одне в одному - були. Брак коштів зробив цю сім'ю сильною", - підкреслює Сантенелло.

"Українське село - складне і особливе місце одночасно", - ділиться враженнями підприємець. Сантенелло відзначає, що воно не для всіх, але вшиті в його матерію уроки можуть відкрити душу і розум людини для досягнення нових висот".

"Всім іноземцям (або українцям, які не мають такого досвіду), які мріють розширити горизонти і отримати свої власні уроки, раджу трохи пожити в українському селі. Жоден оплачуваний досвід не замінить тих цінностей, які я знайшов на цій дикій землі", - підсумував Сантенелло.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 5 квітня 2018 року.