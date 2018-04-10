На Великодні свята в Харкові зафіксовано рекордну кількість п'яних водіїв

Патрульні поліцейські зловили 40 водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

На великодні свята в Харкові зафіксовано рекордну кількість нетверезих водіїв. Про це повідомили в патрульній поліції Харківської області.

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У неділю, 8 квітня, патрульні зафіксували 40 випадків керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 32 водіъ сіли за кермо нетверезими вперше, п'ять водіїв - вдруге, два - втретє. Один водій випив алкоголь після правопорушення.

Водіям виписали протоколи за ст. 130 КУоАП, які в подальшому будуть передані в суд. Їм загрожує адміністративна відповідальність.