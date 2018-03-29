В Україні хочуть ввести психіатричний огляд для отримання водійських прав

Як здійснюватимуть психіатричний огляд кандидатів у водії ще не вирішено, але експерти кажуть про експертизу у вигляді тестів.

Запровадити медико-психологічне оцінювання при отриманні водійських прав має намір Кабінет міністрів у затвердженому плані підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року.

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Розробкою заходів займуться МВС, Мінінфраструктури та Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), передає Новое время.

Як здійснюватимуть психіатричний огляд кандидатів у водії - в уряді ще вирішують. Україна могла б запозичити іноземний досвід та запровадити тестове опитування, вважає член комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Оксана Корчак

"Має бути експертиза, чи людина не психічно хвора, чи не вживає наркотики та алкоголь. Щоб позбутися корупції у комісіях, які можна за гроші пройти, потрібні тести. У більшості цивілізованих країн використовують саме тести", - сказала Корчак.

Зараз під час проходження медичної комісії лікарі перевіряють у базах, чи є громадянин на обліку у психіатра. Утім цього може бути недостатнім, вважає директор автошколи EasyDrive Анна Кушнарьова. На її думку, майбутні водії мають ретельніше перевірятися на адекватність.

Раніше у МОЗ заявляли про розробку гармонізації національних стандартів медичного огляду кандидатів у водії згідно з європейськими нормами. Йшлося про систематизацію профілактичних наркологічних, обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів громадян.