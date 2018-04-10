Під Харковом пройшли військові навчання (фото)

До навчань залучили резервістів, які на полігоні продемонстрували свою готовність захищати Україну.

У Харківській області пройшли навчання з територіальної оборони. Заходи проводилися під керівництвом оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

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У командно-штабних навчаннях взяли участь представники регіональних структур територіальної оборони з числа працівників державних установ, воїни ЗСУ та інших силових відомств, передає sq.com.ua.

Попередні підсумки практичного заходу були підведені в Харківському обласному військкоматі.

"Протягом кількох днів нам вдалося відпрацювати всі основні питання за тематикою заходу. Зокрема, вдалося залучити резервістів з числа бійців роти охорони Богодухівського об'єднаного міського військкомату, які на полігоні продемонстрували свою готовність захищати Україну. Чимало уваги приділялося взаємодії між обласним та районними штабами тероборони. Зроблено багато, а недоліки показали - над чим нам ще треба попрацювати", - зазначив т. в. о. заступника командувача військ ОК "Схід" полковник Сергій Калашников.

Військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін відзначив злагоджену результативну роботу Богодухівського та Дергачівського військкоматів.

"Офіцери цих військових установ, на мою думку, налагодили надійне співробітництво з районними адміністраціями, організаціями ветеранів АТО і всіма тими, хто готовий боротися з ворогом", - сказав Калгушкін.

Кращих учасників заходу заохотили грамотами та подяками від місцевих органів самоврядування, старших начальників і командирів армійських колективів.