В Україні відбудуться нові навчальні збори резервістів

13:12, 06 лютого 2017
Суспільство
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У середині лютого розпочнуться нові навчальні збори з резервістами оперативного резерву.

У лютому в Україні відбудуться нові навчальні збори резервістів / facebook.com/GeneralStaff.ua

Про це повідомив військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передає Дивись.info.

Початок навчання резервістів запланований на 18 лютого.

"Цього року вже одні збори провели у січні. Люди поїхали на військовий полігон в Чугуїв. Протягом місяця вони там проходитимуть навчання і повернуться. Таке саме навчання проведуть цього місяця — 18 лютого", — зазначив Тищенко.

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Зазначимо, протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань.

Нагадаємо, 17 січня на одному з полігонів у Харківській області розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву.

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Теги: #Україна#Львів#резервісти