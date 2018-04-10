В Одесі русофіли провели акцію, приурочивши її до річниці визволення міста від нацистів (відео)

До Алеї Слави прийшли понад 50 осіб, переважно пенсіонери.

В Одесі на Алеї Слави, що розташована у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка, учасники проросійських мітингів на Куликовому полі, провели свою акцію, приурочивши її до річниці визволення міста від фашистських загарбників у роки Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері понад 50 осіб, переважно пенсіонери, прийшли до Алеї Слави. Вишикувавшись у кілька рядів, вони пішли до монументу Невідомому матросу. Керував ходою відомий в Одесі активний учасник заходів на Куликовому полі Ібрагім Моріс, який завчасно анонсував «загальний збір» у парку Шевченка в соціальних мережах.

На Алею Слави також прийшли кілька десятків представників українських патріотичних організацій.

Адепти "русского мира" несли попереду великий плакат з червоним написом «Наші визволителі» і фотографіями радянських солдатів.

Під час руху вони співали радянські пісні: «Катюша», «Вставай, страна огромная», «День победы» тощо, а також періодично скандували: «Одесса – город-герой!», «Слава городу-герою Одессе!», «Слава павшим!», «Спасибо деду – за победу!», «Мы не заткнемся перед властным гадом!»

Проукраїнські активісти, в свою чергу, скандували: «Слава Україні!», «Україна - понад усе!».

Підійшовши до монумента, учасники акції поклали до його підніжжя квіти, Моріс виголосив промову і деякі прихильники Антимайдану почали читати вірші. У цей час патріоти через підсилювальну апаратуру включили Гімн України, що викликало невдоволення серед опонентів, деякі з яких закрили вуха руками.

Покинули Алею Слави русофіли також організовано, співаючи пісень і скандуючи речівки.

Між представниками обох сторін виникала словесна перепалка. У сутичку конфлікт не перейшов - громадський порядок підтримувало дуже багато поліцейських.

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Серед учасників обох акцій були поліцейські в яскравих жилетах - так звані учасники переговорів, які, звертаючись до представників обох сторін, запобігали відкритій агресії.

Поліцейські проводили адептів "русского мира" до зупинки громадського транспорту, почекавши, поки ті не виїдуть з парку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі відзначають 74-у річницю визволення міста від фашистських загарбників. Громадський порядок забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців, у місцях проведення масових акцій встановлено фільтраційні пункти.

Нагадаємо, 10 квітня 2017 року Одесі поліція затримала 16 осіб на Аллі Слави під час масової акції з нагоди Дня визволення міста від фашистських загарбників у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка, де між українськими патріотами і антімайданівцями виник конфлікт.

Тоді було затримано 15 проукраїнських активістів і одна людина, котра дотримується протилежних поглядів. Під час затримання в активістів було вилучено кілька димових шашок.