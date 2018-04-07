В Одесі за участю більш як 2 тисяч осіб стартувало велоралі, присвячене визволенню міста від нацистів (фоторепортаж)

У заході беруть участь, зокрема, громадяни Білорусі, Китаю, США, Німеччини та Польщі.

В Одесі стартувало міжнародне велоралі «100 кілометрів за 10 годин Поясом Слави» та туристичний перехід «100 кілометрів за 24 години», присвячені Дню визволення міста від нацистів у роки Другої світової війни, який відзначається 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, пробіги стартували від Алеї Слави в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка після покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу.

Під час церемонії було обмежено в'їзд на територію перед входом на Алею Слави та Лідерсовський бульвар із Санаторного провулка.

Як пояснили УНІАН у прес-службі мерії, туристичний перехід «100 кілометрів за 24 години» та велоралі «100 кілометрів за 10 годин Поясом Слави» проходять 7-8 квітня.

У заході беруть участь понад 2 тис. осіб, зокрема, із Білорусі, Китаю, США, Німеччини та Польщі.

Спортсмени на велосипедах і піші учасники стартували від пам'ятника Невідомому матросу.

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Велосипедне ралі проїхало центром міста, виїхавши на Об'їзну дорогу. Далі маршрут пролягає Ренійською дорогою, через села Одеської області Мирне, Мар'янівка, Доброолександрівка, Барабой, Санжейка, Молодіжне, Бурлача балка, селище Чорноморка. Фінішують спортсмени на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

Маршрут пішого переходу, в якому беруть участь понад 100 осіб: Траса здоров'я - курортно-пляжний комплекс «Аркадія» - провулок Морський - провулок Морський - вулиця Новоберегова - вулиця Золотий берег - провулок Якірний - вулиця Дача Ковалевського - Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї - селище Чорноморка. Піші спортсмени пройдуть через села Бурлача балка, Малодолинське, Олександрівка, Молодіжне, Санжейка, Дальник, місто Овідіополь, села Барабой, Великодолинське, Прилиманське, Таїрове тощо. Фінішують вони також 8 квітня на Меморіалі 411-ї берегової батареї.

Як відзначили в Одеській обласній адміністрації, профільний департамент транспорту Одеської ОДА надав автобуси для того, щоб допомогти учасникам марафону, які зійшли з дистанції, дістатися міста. Представники Біляївської і Овідіопольської районних адміністрацій області, через територію яких пролягає маршрут, організували для спортсменів бутерброди і чай, а також розважальну програму від місцевих колективів. П'ять бригад швидкої медичної допомоги чергують на трасах по маршруту марафонів.

Довідка УНІАН. Після героїчної оборони (5 серпня - 16 жовтень 1941 року) Одеса була окупована нацистами близько 4 років.

10 квітня 1944 року Одеса була визволена військами 3-го Українського фронту.

За героїзм і відвагу, проявлені в боях за місто, 14 осіб були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, більш як 2 тис. 150 чоловік нагороджені орденами і медалями СРСР.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1942 року було засновано медаль «За оборону Одеси».

Одеса стала першим містом у СРСР, яке отримало звання Міста-героя.

У 1964-1967 роках пам'ять про героїчну оборону Одеси увічнив Зелений пояс Слави, споруджений там, де проходив рубіж оборони.