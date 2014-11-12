Українські військові відбили дві атаки на Донецький аеропорт та посилили його оборону
18:57, 12 листопада 2014Суспільство
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Військові також продовжують знищувати диверсійні групи противника.
REUTERS
Сили Антитерористичної операції відбили дві атаки на Донецький аеропорт та посилили оборону цього стратегічного об`єкта.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Двічі були обстріляні захисники Донецького аеропорту. Наші воїни вогнем у відповідь змусили нападників відступити», - йдеться в повідомленні.
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«Ми вжили додаткових заходів для посилення оборони цього стратегічного об`єкта», - наголошує штаб АТО.
Також зазначається, що на півдні зони АТО – ситуація стабільна.
«Ми вживаємо заходи для знищення диверсійних груп противника», - повідомляє прес-центр АТО.
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