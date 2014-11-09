Сили АТО третій день відбивають атаки бойовиків на донецький аеропорт і село Піски

Українські військові вважають, що сепаратисти поповнили свої арсенали патронами, які привезли днями під виглядом гуманітарного конвою з Росії, про це йдеться в сюжеті ТСН. Сильній атаці піддалося село Піски недалеко від аеропорту, втім, "кіборги" її відбили.

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В селищі Піски тривав ближній бій. Військовим з донецького аеропорту допомагали відбивати штурм бойовиків силовики з Добровольчого корпусу зі своєї гармати "Рапіра". Вони чітко знають, де знаходиться "кулеметне гніздо" бойовиків, тому намагаються його знищити.

Сьогодні бойовики не шкодували снарядів, тому всі готуються до потужного обстрілу і наступу. Бойовики наважуються наблизитися до позицій українських військових на кілька сотень метрів. Після цього, за справу беруться мінометники. Разом з десантниками оборону поблизу окупованого бойовиками Донецька тримають і бійці "Правого сектора". Вони скаржаться на нестачу зброї і патронів, але про відступ не думають. Навпаки, хочуть наступати. "Відступати не будемо, це однозначно. Багато побратимів тут полягло. В крайньому випадку, навіть якщо буде наступ, облога, то ми на Донецьк підемо. Це однозначно", - говорить один з бійців. Але про наступ ніхто з командування поки не говорить. Там часом в біноклі бійці спостерігають, як сепаратисти продовжують зміцнюватися.