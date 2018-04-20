Суд щодо моторошної ДТП у Кривому Розі: водія Mazda привезли під конвоєм, йому на засіданні стало зле (фото)

Під час засідання суду у страшній аварії у Кривому Розі водієві Mazda стало зле, з ним працюють медики.

20 квітня водія Mazda, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Кривому Розі, доставили до суду в супроводі конвою і поліції особливого призначення. Йому мають обрати запобіжний захід.

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Засідання кілька разів переносили через стан здоров'я пенсіонера. Його після аварії госпіталізували із загостренням онкозахворювання, передає "Первый городской".

19 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що лікарі дозволили доставити чоловіка до суду, але під їхнім наглядом.

У Кривому Розі почалося засідання суду щодо ДТП. Під час нього водієві Mazda стало зле. З ним працюють медики, передає місцевий сайт 34.ua.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.