Смертельна ДТП у Кривому Розі: опубліковано список загиблих

Жертвами кривавої ДТП стали вісім осіб, ще 18 постраждали.

У вівторок, 17 квітня, у Кривому Розі сталася смертельна ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Жертвами стали вісім осіб, ще 18 постраждали.

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Портал «Перший Міський» склав поіменний список загиблих. Михайло Кукленко помер від травм на 57-му році життя. Соловей Марина загинула на місці, вік невідомий. Ігор Шкиров помер на місці ДТП. Олександр Маханов помер на місці від отриманих травм.

Алла Коротич, якій на момент аварії було 57 років, проживала в Кривому Розі, працювала на «Арселорміттал». Сергій Рак, якому виповнилося 39 років, проживав у Кривому Розі, загинув на місці. Андрій Славін, 40 років. Працював на «Арселорміттал Кривий Ріг». Людмила Стешенко, загинула на місці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті яких 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.