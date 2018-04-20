Мерія Дніпра відновить статус земель історико-культурного призначення на території лікарні ім. Мечникова

15:48, 20 квітня 2018
Суспільство
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Мерія Дніпра відновить статус земель історико-культурного призначення на території лікарні ім. Мечникова / dpchas.com.ua

У 2011 році, під час інвентаризації землі на території лікарні імені Мечникова, організація ТОВ «Бізнес-Експерт», що проводила землевпорядні роботи, припустилася технічної помилки в одному з документів. Через це ділянку у понад 2,6 га, де розташована Будівля земської лікарні, віднесли до земель житлової та громадської забудови, а не до земель історико-культурного призначення. Натомість решту території у понад 8 га записали як землі історико-культурного призначення. 

Тоді на неточність не звернули уваги. Її виявили лише тепер, під час планової перевірки документів. Тож, відповідно до законодавства, землевпорядна організація звернулася до міської ради з клопотанням про виправлення помилки. Дніпровські депутати розглянуть відповідне рішення на найближчій сесії.

У департаменті по роботі з активами Дніпровської міськради наголосили: жодного будівництва на території лікарні імені Мечникова не планується. Навпаки – рішення про зміну категорії землі забезпечить охорону Будівлі земської лікарні.

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