Мерія Дніпра відновить статус земель історико-культурного призначення на території лікарні ім. Мечникова

Мова йде про ділянку, де розташований пам'ятник архітектури національного значення – Будинок земської лікарні, побудоване ще в 1840-х роках.

Міська рада Дніпра на найближчій сесії розгляне питання про виправлення помилки зі статусом земель на території Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Йдеться про ділянку, де розташована пам’ятка архітектури національного значення – Будівля земської лікарні, зведена ще у 1840-х роках.

У 2011 році, під час інвентаризації землі на території лікарні імені Мечникова, організація ТОВ «Бізнес-Експерт», що проводила землевпорядні роботи, припустилася технічної помилки в одному з документів. Через це ділянку у понад 2,6 га, де розташована Будівля земської лікарні, віднесли до земель житлової та громадської забудови, а не до земель історико-культурного призначення. Натомість решту території у понад 8 га записали як землі історико-культурного призначення.

Тоді на неточність не звернули уваги. Її виявили лише тепер, під час планової перевірки документів. Тож, відповідно до законодавства, землевпорядна організація звернулася до міської ради з клопотанням про виправлення помилки. Дніпровські депутати розглянуть відповідне рішення на найближчій сесії.

У департаменті по роботі з активами Дніпровської міськради наголосили: жодного будівництва на території лікарні імені Мечникова не планується. Навпаки – рішення про зміну категорії землі забезпечить охорону Будівлі земської лікарні.