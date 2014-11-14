Столична влада створила комісію з надання допомоги киянам-учасникам АТО

Текст відповідного розпорядження КМДА №1323 від 12 листопада оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Розпорядженням затверджено склад комісії та затверджено положення про неї.

Головою комісії призначено заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

Визначено, що персональний склад комісії затверджує голова Комісії. Водночас, згідно із затвердженим посадовим складом, до неї мають увійти: голови чи заступники голів райдержадміністрацій, представники керівництва профільних департаментів та управлінь КМДА, зокрема охорони здоровя, фінансового, соцзахисту, а також депутати Київради (за згодою) і представники постійних комісій Київради.

Крім того, до комісії увійдуть представники Головного управління МВС у Києві, Головного управління юстиції та столичного Головного управління Служби безпеки України.

Читайте такожБійцям АТО виділили 11 га землі в Києві У положенні про комісію зазначається, що до розгляду та опрацювання питань, що належать до компетенції комісії, можуть залучатися в установленому порядку представники державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інші фахівці.

Комісія за результати розгляду питань надає свої пропозиції КМДА.