Ретро-фестиваль та свято тюльпанів: де киянам провести травневі вихідні (відео)

Столиця вже готується до святкових днів - заплановано багато заходів, ярмарків, фестивалів та концертів під відкритим небом.

В українців починається травневий уїк-енд: чотири дні, до вівторка включно - неробочі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Прогноз погоди тішить: +20 завтра та аж до +28 - весь наступний тиждень.

Столиця вже готується до цих святкових днів - заплановано багато заходів, ярмарків, фестивалів та концертів під відкритим небом.

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Фестиваль ретро-автомобілів - подивитися є на що - тут більше тисячі автомобілів різних марок, різних заводів-виробників. Деякі авто є навіть із плівками на сидіннях і пробігом в тисячу чи дві тисячі кілометрів попри їх поважний вік. Тут є також техніка часів Другої світової війни, є електромобілі, перероблені із старих радянських машин та ін.

Свято тюльпанів: якщо ми не їдемо у Венецію, то Венеція їде до нас. Саме з таким гаслом сьогодні відкрилася масштабна виставка тюльпанів на Співочому полі у Києві. Кожна з експозицій відображає певне місто.

Загалом на виставці представлені 13 мільйонів одиниць тюльпанів.