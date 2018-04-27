В Одесі засудили чоловіка за заклик у соцмережі визнати "ДНР" і "ЛНР"

Його засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

В Одесі засуджено чоловіка за розміщення сепаратистських публікацій у соціальних мережах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області підтримувала публічне обвинувачення в кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого громадянина засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

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Відзначається, що напередодні його було визнано винним у публічних закликах до зміни кордонів території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Правоохоронці встановили, що житель м. Білгород-Дністровський у соціальній мережі «ВКонтакте» розмістив публікацію про визнання так званих Донецької і Луганської республік.

Зокрема, в зазначених матеріалах 51-річний засуджений опублікував заклики до зміни меж державного кордону України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.