На Харківщині засудили терориста батальйону "СССР Брянка"

В 2014 році у Брянці Луганської області чоловік добровільно вступив до незаконного збройного військового формування терористичної організації "ЛНР" – батальйону "СССР Брянка".

У місті Чугуїв Харківської області учасника незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР» – батальйону «СССР Брянка» засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Читайте такожУ Харкові антимайданівця "Топаза" засудили до 8 років ув’язнення (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Тетяну Сотнікову, минулого тижня Чугуївський міський суд області визнав винним 29-річного чоловіка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

За її відомостями, прокуратура довела у суді, що у листопаді 2014 року на території міста Брянка Луганської області зловмисник добровільно вступив до незаконного збройного військового формування терористичної організації «ЛНР» – батальйону «СССР Брянка». Там йому надали у користування вогнепальну зброю, набої до неї, формений одяг та інше військове спорядження.

«Додому чоловік повернувся наприкінці 2017 року. З собою привіз «сувеніри» – три ручні гранати РГД-5, які були вилучені під час обшуків за санкцією суду у помешканні зловмисника», - йдеться у повідомленні.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.