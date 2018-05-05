Матіос розповів про кількість самогубств серед військових

Причини різні – від сімейних негараздів до психічного неприйняття втоми.

З початку 2018 року в Україні вчинили самогубство 33 військовослужбовці. Найбільше самогубств зафіксовано у зоні бойових дій.

Про це повідомив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожНа Миколаївщині службовий собака знайшов зниклу дитину, що готувалась до самогубства

"За період цього року, це за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, наклали на себе руки 33 військовослужбовців. Найбільше – в зоні АТО. Причини різні – від сімейних негараздів до психічного неприйняття втоми", – заявив Матіос.

При цьому за час АТО, згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 1 квітня 2018 року не менше 554 осіб вчинили самогубство.