Матіос заявив про 554 факти самогубства серед учасників АТО

23:05, 25 квітня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Військовий прокурор Анатолій Матіос заяввив, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових вчинили самогубство. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Через критичну ситуацію з посттравматичним розладом у середовищі військових та демобілізованих ми дослідили проблему забезпечення психологічної реабілітації учасників АТО за рахунок бюджетних коштів. З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тисяч осіб, 8489 з них зазнали каліцтва та поранень, 3784 військовослужбовців загинули. При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство (офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018)", – написав Матіос.

Він додав, що у поточному році Державним бюджетом України на заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та їх забезпечення санаторно-курортним лікуванням передбачено 109 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що понад тисяча учасників АТО вчинили самогубство. На його думку, психологічні травми учасників війни на Донбасі пов'язані із застосуванням артилерійської зброї.

За даними Третьякова, станом на 2 квітня кількість учасників АТО становить 329 тис. 500 осіб, середній вік ветеранів - 35 років.

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Теги: #Матіос#війна на Донбасі#реабілітація військових#самогубства в АТО