Матіос заявив про 554 факти самогубства серед учасників АТО

Матіос навів дані офіційної статистики: 8489 учасників бойових дій на Донбасі зазнали каліцтв та поранень, 3784 військовослужбовців загинули, щонайменше 554 особи вчинили самогубство.

Військовий прокурор Анатолій Матіос заяввив, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових вчинили самогубство. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Через критичну ситуацію з посттравматичним розладом у середовищі військових та демобілізованих ми дослідили проблему забезпечення психологічної реабілітації учасників АТО за рахунок бюджетних коштів. З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тисяч осіб, 8489 з них зазнали каліцтва та поранень, 3784 військовослужбовців загинули. При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство (офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018)", – написав Матіос.

Він додав, що у поточному році Державним бюджетом України на заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та їх забезпечення санаторно-курортним лікуванням передбачено 109 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що понад тисяча учасників АТО вчинили самогубство. На його думку, психологічні травми учасників війни на Донбасі пов'язані із застосуванням артилерійської зброї.

За даними Третьякова, станом на 2 квітня кількість учасників АТО становить 329 тис. 500 осіб, середній вік ветеранів - 35 років.