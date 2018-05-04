У військовій частині в Рівному виявили тіло солдата з кульовим пораненням голови

Тіло загиблого було виявлено на посту складу зберігання озброєння та боєприпасів.

У Рівному поліцейські почали розслідування за фактом загибелі військовослужбовця контрактної служби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, сьогодні близько 5.15 начальник варти військової частини, почувши постріл на посту складу зберігання озброєння та боєприпасів, прибув на пост разом із резервною групою.

У вказаному місці було виявлено без ознак життя вартового – солдата з кульовим пораненням голови.

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На місце події виїхали прокурорсько-слідчі працівники військової прокуратури Рівненського гарнізону спільно із слідчо-оперативною групою Рівненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області та групою оперативного реагування Рівненського зонального відділення військової служби правопорядку.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) здійснюється Рівненським відділом поліції, процесуальне керівництво – військовою прокуратурою Рівненського гарнізону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Дніпропетровської області сьогодні близько 6-ї ранку через необережне поводження з автоматом Калашникова отримав вогнепальне поранення на контрольно-пропускному пункті військової частини. Військовослужбовець загинув на місці.

Тіло солдата направили для проведення експертизи.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині знайшли повішеним начальника райвідділу поліції.