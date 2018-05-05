У "Борисполі" затримали чоловіка при спробі вивезти з України культурні цінності

Мова йде про металеві браслети, металеву частину зброї, нашийну прикрасу тощо.

В міжнародному аеропорту «Бориспіль» прокуратура спільно зі співробітниками Служби безпеки України виявили 50-річного чоловіка, який намагався вивезти до однієї з країн Євросоюзу культурні цінності.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Так, у чоловіка вилучено металеві браслети, металеву, вигнуту в вигляді підкови, частину зброї, нашийну прикрасу, 12 різних залізних, пошкоджених іржею, фрагментів ручної вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Наразі внесено клопотання до суду щодо накладення арешту на вилучені речі, а також готується клопотання до суду щодо призначення експертизи по них.

"Після висновків експерта буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особі, яка мала намір перевезти культурні цінності.

Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей) КК триває", - повідомили в прокуратурі.