Батько працює в Міноборони: ЗМІ дізналися подробиці про дівчину, яка напала на "кіборга" в Києві (фото)

Журналісти повідомляють, що одна з учасників нападу на АТОшника Вербича - донька полковника Лапінського Сергія Вікторовича.

Учасниця нападу на військовослужбовця АТО Дмитра Вербича Катерина Лапінська виявилася донькою посадовця Міноборони України.

Лапінська Катерина Сергіївна є членом ліворадикальної (анархістської) організації та донькою начальника відділу аудиту у сфері ресурсного забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту, полковника Лапінського Сергія Вікторовича, передає Еспресо.TV.

З його електронною декларацією можна ознайомитись тут.

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У прокуратурі Києва зауважили, що Лапінській вже повідомили про підозру. Її дії кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Вона може провести у в'язниці від 3 до 7 років.

Фотопорівняння знімків Лапінської у системі розпізнавання облич "Миротворця":

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.