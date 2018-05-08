Найпотужніші за рік: Україну в травні накриють магнітні бурі

Серйозну магнітну бурю варто очікувати 17 травня, це може позначитися на самопочутті багатьох людей.

Україну в травні накриють магнітні бурі, вони будуть найбільш потужними в цьому році.

Телеканал "Україна" відзначає, що з 11 по 17 травня на українців чекають потужні магнітні коливання. Як повідомляє Tochka.net, магнітні коливання очікуються 6, 8, 9, 10, 18 числа. Невелика магнітна буря можлива 7 травня, а ось більш серйозна – 17 числа.

Як відомо, це може позначитися на самопочутті багатьох людей. Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головні болі, безсоння.

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У дні магнітних бур людям слід бути більш пильними до свого здоров'я – лікарі рекомендують більше відпочивати, пити м'ятний чай і гуляти на свіжому повітрі.

Не рекомендується перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.

Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему живлення: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).