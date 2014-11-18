Підконтрольні владі території зони АТО повністю підключені до тепла - Мінрегіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Андрій Білоусов на брифінгу в Києві.

«Там, де контрольовані території Донецької та Луганської областей, у нас питань щодо підключення тепла немає. Вони трохи пізніше підключилися, ніж інші, але на сьогоднішній день там усе підключено», - сказав Білоусов.

При цьому заступник міністра уточнив, що без тепла в регіоні залишається лише одна школа в Донецькій області. Там ведуться пуско-налагоджувальні роботи, які планується завершити протягом 2 днів.

Водночас він зазначив, що інформація про стан підключення до тепла, а також до води й електрики в зоні АТО, підконтрольній проросійським бойовикам, у міністерства відсутня.

«Офіційної у нас інформації, на жаль, звідти немає. За неофіційною інформацією, там ситуація постійно змінюється. З електропостачанням там є питання – не всі населені пункти мають електропостачання. Є питання також щодо водопостачання», - підкреслив Білоусов.

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Як повідомляв УНІАН, із квітня цього року Україна веде на території Луганської та Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст регіону й продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн. Як підкреслював глава уряду Арсеній Яценюк, щодня війна коштує Україні 80 млн грн.

У середині жовтня Кабмін затвердив план першочергових заходів щодо відновлення інфраструктури східних областей України. Тоді ж уряд виділив 60,8 млн грн на відновлення житлово-комунального господарства Донецької області. У середині листопада Кабмін виділив ще 300 млн грн Донецькій і Луганській областям для фінансування першочергових заходів із відновлення об'єктів соціальної та житлової інфраструктури, а також систем життєзабезпечення, пошкоджених під час бойових дій.